V Švici ukradla motorje in kolesa, v Italiji kombi ter se pripeljala v Slovenijo

Minuli četrtek dopoldne so policisti Policijske postaje Nova Gorica na počivališču Šempas ob hitri cesti v smeri proti Ljubljani odkrili kombi znamke Fiat Ducato s španskimi registrskimi oznakami.
Policisti so ugotovili, da je bil kombi v drugi polovici februarja letos ukraden v Italiji. "Ob ogledu najdenega ukradenega vozila sta bili v tovornem prostoru najdeni dve motorni kolesi znamke Yamaha X-Max brez registrskih tablic, ki sta bili 2. marca letos ukradeni v Švici. Poleg tega so bila v notranjosti kombija najdena še štiri ukradena kolesa (med njimi tudi električno kolo znamke Windora Yucatan) ter več škatel z ročnim in električnim orodjem (skupno 24 kosov), ki bi lahko izviralo iz premoženjskih kaznivih dejanj," so sporočili novogoriški policisti.
O vseh najdenih predmetih je slovenska policija obvestila švicarske in italijanske varnostne organe ter preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Po zaključku postopka so kombi vrnili lastniku.
V torek pa so policisti v večernih urah na območju Rožne Doline pri Novi Gorici v povezavi z ukradenimi predmeti in vozilom izsledili dva osumljenca, stara 31 let, oba državljana Romunije.
Policisti primer preiskujejo v smeri suma storitve dveh kaznivih dejanj, in sicer tatvine in prikrivanja, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.
