V Švici ukradla motorje in kolesa, v Italiji kombi ter se pripeljala v Slovenijo

Minuli četrtek dopoldne so policisti Policijske postaje Nova Gorica na počivališču Šempas ob hitri cesti v smeri proti Ljubljani odkrili kombi znamke Fiat Ducato s španskimi registrskimi oznakami.

Policisti so ugotovili, da je bil kombi v drugi polovici februarja letos ukraden v Italiji. "Ob ogledu najdenega ukradenega vozila sta bili v tovornem prostoru najdeni dve motorni kolesi znamke Yamaha X-Max brez registrskih tablic, ki sta bili 2. marca letos ukradeni v Švici. Poleg tega so bila v notranjosti kombija najdena še štiri ukradena kolesa (med njimi tudi električno kolo znamke Windora Yucatan) ter več škatel z ročnim in električnim orodjem (skupno 24 kosov), ki bi lahko izviralo iz premoženjskih kaznivih dejanj," so sporočili novogoriški policisti.