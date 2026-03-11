Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

V Švici ukradla motorje in kolesa, v Italiji kombi ter se pripeljala v Slovenijo

Nova Gorica, 11. 03. 2026 15.30 pred 21 minutami 1 min branja 2

Avtor:
N.L.
Ukradeni predmeti, ki so jih našli v kombiju

Novogoriški policisti so v začetku marca na počivališču Šempas ob hitri cesti odkrili kombi s španskimi registrskimi oznakami, v njem pa dve motorni kolesi, ki sta bili ukradeni v Švici. Po slabem tednu dni so policisti v Novi Gorici odkrili dva osumljenca, oba 31-letna državljana Romunije, ki sta omenjen kombi ukradla v Italiji.

Minuli četrtek dopoldne so policisti Policijske postaje Nova Gorica na počivališču Šempas ob hitri cesti v smeri proti Ljubljani odkrili kombi znamke Fiat Ducato s španskimi registrskimi oznakami.

Policisti so ugotovili, da je bil kombi v drugi polovici februarja letos ukraden v Italiji. "Ob ogledu najdenega ukradenega vozila sta bili v tovornem prostoru najdeni dve motorni kolesi znamke Yamaha X-Max brez registrskih tablic, ki sta bili 2. marca letos ukradeni v Švici. Poleg tega so bila v notranjosti kombija najdena še štiri ukradena kolesa (med njimi tudi električno kolo znamke Windora Yucatan) ter več škatel z ročnim in električnim orodjem (skupno 24 kosov), ki bi lahko izviralo iz premoženjskih kaznivih dejanj," so sporočili novogoriški policisti.

O vseh najdenih predmetih je slovenska policija obvestila švicarske in italijanske varnostne organe ter preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Po zaključku postopka so kombi vrnili lastniku.

V torek pa so policisti v večernih urah na območju Rožne Doline pri Novi Gorici v povezavi z ukradenimi predmeti in vozilom izsledili dva osumljenca, stara 31 let, oba državljana Romunije.

Policisti primer preiskujejo v smeri suma storitve dveh kaznivih dejanj, in sicer tatvine in prikrivanja, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

kombi motor kolo kraja

Na 62-letnico padlo kovinsko okno. Zaradi poškodb umrla

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AtiAleš
11. 03. 2026 15.51
Pa kaj je s temi ljudmi nasploh? Kradejo ko srake vsepovprek .... Velja za vse "poštenjake", da ne bom spet obtožen (in izbrisan) v komentarjih zaradi rasne diskriminacije. Je pa dejstvo, da so prijeli Romuna ki mi je odpeljal električno kolo ....
Odgovori
0 0
mastablasta
11. 03. 2026 15.40
kar ob poti domov sta nakradla...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
zadovoljna
Portal
Tu lahko spremljate vrhunske polete tudi vi
Znani Slovenec se je preoblekel v žensko in navdušil
Znani Slovenec se je preoblekel v žensko in navdušil
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
vizita
Portal
Po 35. letu se začnejo pojavljati prve spremembe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
cekin
Portal
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
Te evropske države postajajo hit poletja
Te evropske države postajajo hit poletja
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
moskisvet
Portal
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
dominvrt
Portal
Veverice povzročajo nenavadne okvare avtomobilov
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
okusno
Portal
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564