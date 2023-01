V iztirjenju potniškega vlaka pri Novem mestu poškodovane tri osebe

Kot je še dodal Blažič resnost poškodb ni znana, a da so vse tri poškodovane z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico. Med desetimi udeleženci so bili zaposleni in potniki.

Pri reševanju sta poleg poklicne gasilkse enote Novo mesto sodelovali še dve prostovoljni društvi, in sicer PGD Šmihel ter PGD Stranska vas. Na terenu je bilo sedem poklicnih in 21 prostovoljnih gasilcev.

Neuradno se je iztiril zaradi podrtega drevesa

Po naših neuradnih informacij naj bi se vlak iztiril zaradi podrtega drevesa. Na odgovore novomeške policije, ki so si sinoči že ogledali kraj neseče, še čakamo. Na kraju dogodka so bili prav tako že prisotni delavci Slovenskih Železnic (SŽ).

Zaradi nesreče bodo na relaciji Uršna sela - Novo mesto - Uršna sela namesto vlakov do nadaljnega vozili nadomestni avtobusi, so SŽ zapisale na svoji spletni strani. Dodali so še, da bodo pri tem nastajale daljše zamude.