V jami našli vabo za lov zaščitene vrste jamskih hroščev

V eni izmed kraških jam so policisti našli vabo, namenjeno nezakonitemu lovu zaščitenih jamskih hroščev. Policija storilca še išče, grozi pa mu od tri do pet let zapora.

Policisti PP Kozina so bili konec tedna obveščeni o postavljeni vabi, pasti, namenjeni nezakonitemu lovu zaščitenih jamskih hroščev. Postavljena je bila v eni izmed kraških jam na območju občine Hrpelje-Kozina, sporočajo s PU Koper. Gre pa za stekleno vabo oziroma lonček, v katero krivolovci nastavijo prenasičeno solno raztopino, ki ujete živali takoj konzervira, zato so lahko pasti v jami nastavljene več časa. Simbolna fotografija - gre za enega najbolj iskanih vrst med zbiratelji in preprodajalci, vrsta "anophthalmus hitleri". Sodi med ogrožene vrste, na črnem trgu prinese tudi več sto evrov. FOTO: PU Koper V pasti je bilo tako ujetih več različnih jamskih hroščev, katere vrste pa bodo ugotavljali strokovnjaki na Biotehnični fakulteti. Policija storilca še išče, obravnavajo pa kaznivo dejanje nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami, za kar je zagrožena kazen od treh do petih let zapora. Pred leti so policisti prav tako v občini Hrpelje-Kozina odkrili vabe, namenjene krivolovu hroščev, jamskega endemita z znanstvenim imenom "Anophthalmus hitleri", ki spada med ogrožene vrste.