Trčila tovorno vozilo in avtobus, voznik slednjega na kraju umrl

"Po prvih ugotovitvah so lažje poškodovanega 58-letnega voznika tovornega vozila in prav tako lažje poškodovanega 24-letnega potnika v avtobusu reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Reševalci so na kraju nudili pomoč poškodovanemu 50-letnemu vozniku avtobusa, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče," so nam sporočili s Policijske uprave Novo mesto.



O nesreči sta bila obveščena preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka, ki sta se udeležila ogleda. Policisti PP Novo mesto nadaljujejo s preiskavo, ugotavljanjem vseh okoliščin in vzroka za nastanek nesreče. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.



Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic prometne nesreče je cesta Straža–Novo mesto pri Jurki vasi zaprta, so sporočili policisti.