V jutranji prometni nesreči v Celju tragično umrl 28-letni pešec

Danes, nekaj pred 6. uro zjutraj, so bili celjski policisti obveščeni o tragični prometni nesreči v središču Celja. Po prvih podatkih je 26-letni voznik osebnega vozila, doma z območja Celja, ki je vozil iz smeri Celja proti Laškem, na prehodu za pešce pri železniški postaji trčil v 28-letnega pešca, ki je po do sedaj zbranih podatkih cesto prečkal pri rdeči luči na semaforju.



28-letni pešec, doma z območja Šentjurja, je poškodbam podlegel na kraju nesreče



To je že druga smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje v novem letu. Pred dnevi je pri Debru umrl 40-letnik iz Hrastnika. Ta je v desnem preglednem ovinku nenadoma zapeljal na nasprotni vozni pas in sunkovito trčil v tovorno vozilo, s katerim je v tistem trenutku nasproti pripeljal 57-letni voznik.