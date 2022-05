V Kambodži prijeli Slovenca, obsojenega zaradi spolne zlorabe deklice

Na podlagi mednarodnega policijskega sodelovanja so ga prijeli v Kambodži in konec preteklega tedna deportirali v Slovenijo, je na svoji spletni strani in Facebookovem profilu objavila Policija. Po informacijah Primorskih novic gre za Primorca Janija Kokota.

Kot še piše časnik, so Kokotu na novogoriškem sodišču sodili zaradi kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, ter prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Tožilstvo mu je med drugim očitalo, da je med letoma 2008 in 2012 v eni od vasi v Soški dolini večkrat spolno zlorabil oškodovanko, ki je tedaj imela manj kot 15 let, pri tem pa je zase izdelal tudi fotografije in posnetke.

Sodišče ga je spoznalo za krivega in mu izreklo tri leta in deset mesecev zaporne kazni, koprski višji sodniki so sodbo potrdili, ta pa je postala pravnomočna sredi decembra leta 2016. Kokot bi tako v začetku leta 2017 moral začeti prestajati 46 mesecev zaporne kazni. Spomladi leta 2017 se je za njim izgubila vsaka sled, zato so za njim razpisali tiralico.