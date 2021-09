V Kamniku evakuirali osnovno šolo, domnevno zaradi preplaha z bombo

Kot poroča lokalni spletni portal Kamnik.info, je trg zaprt in zastražen s policisti, zaradi domnevne nevarnosti pa so bili iz Osnovne šole 27. julija evakuirani učenci in učitelji. Te naj bi začasno premestili v prostore bližnjega kulturnega doma.

Da je bila preventivno, za čas preveritve sumov, res evakuirana ena izmed osnovnih šol, so nam potrdili tudi na Policiji. "Danes dopoldan smo bili obveščeni o dogodku na območju Kamnika, kjer bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti," nam je sporočil Tomaž Tomaževic s Policijske uprave (PU) Ljubljana. "Policija glede tega nadaljuje s kriminalistično preiskavo zaradi sumov kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," nam je sporočil predstavnik PU Ljubljana.

Kot še piše Kamnik.info, naj bi šlo za lažni preplah, ki naj bi ga povzročil neznan oziroma zapuščen predmet na tamkajšnjem parkirišču. Uradno pojasnilo Policije sicer še čakamo: "Več podrobnosti vam zaradi preiskave, ki še poteka, ne moremo posredovati," je za zdaj povedal Tomaževic.