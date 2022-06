V Kamniku silovito trčil v most, vozilo se je nagibalo nad potok

Gasilci PGD Kamnik so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, vozilo stabilizirali pred padcem v potok in s tehničnim posegom iz zverižene pločevine rešili ukleščenega voznika. Nudili so pomoč reševalcem, policiji ter namestili pivnike in črevesa v potok zaradi iztekanja motornih tekočin. Z avtodvigalom so vozilo dvignili z mostu.

Obveščen je bil tudi dežurni delavec Komunalnega podjetja Kamnik, ki je zavaroval območje mostu, saj je prišlo do popolnega uničenja ograje.