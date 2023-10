V Kamniku vlak na železniškem prehodu zbil kolesarko

Iz PU Ljubljana so sporočili, da je 66-letna kolesarka nekaj pred 14. uro prečkala prehod na zaznamovanem prehodu in vozila po ljubljanski cesti v smeri Podgorja. Zapeljala je mimo stoječe kolone vozil, ki so stali pred spuščeno zapornico pred prehodom ceste čez železniško progo. Mimo zapornice je zapeljala na tire v trenutku, ko je iz smeri Ljubljane proti Kamniku pripeljal potniški vlak, ki je kljub zaviranju trčil v kolesarko.

V trčenju je bila kolesarka tako hudo poškodovana, da je na kraju umrla. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.