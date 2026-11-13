V Kamniku zasegli večjo količino droge, osumljenca v priporu

Na podlagi zbranih obvestil in pridobljene odredbe sodišča so pri 37- in 35-letnem osumljencu odkrili prostor, namenjen gojenju konoplje, v katerem je bilo več kot 1000 sadik. Poleg njih so zasegli še približno dva kilograma že posušene konoplje in številne pripomočke za gojenje prepovedane droge. Med hišno preiskavo so odkrili in zasegli tudi več kot kilogram kokaina ter okoli 3000 evrov gotovine.

Obema osumljencema so kriminalisti odvzeli prostost in odredili pridržanje. V četrtek popoldne so ju s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zoper oba odredil pripor.