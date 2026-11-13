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Črna kronika

V Kamniku zasegli večjo količino droge, osumljenca v priporu

Kamnik, 13. 11. 2026 12.17 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
STA Ne.M.
V Kamniku zasegli večjo količino droge

Kriminalisti so v sredo na območju Kamnika opravili hišno preiskavo, med katero so odkrili prostor, prirejen za gojenje prepovedane droge konoplje, in zasegli večjo količino prepovedanih drog. Za osumljena 35- in 37-letna državljana Srbije je preiskovalni sodnik odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Na podlagi zbranih obvestil in pridobljene odredbe sodišča so pri 37- in 35-letnem osumljencu odkrili prostor, namenjen gojenju konoplje, v katerem je bilo več kot 1000 sadik. Poleg njih so zasegli še približno dva kilograma že posušene konoplje in številne pripomočke za gojenje prepovedane droge. Med hišno preiskavo so odkrili in zasegli tudi več kot kilogram kokaina ter okoli 3000 evrov gotovine.

Obema osumljencema so kriminalisti odvzeli prostost in odredili pridržanje. V četrtek popoldne so ju s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zoper oba odredil pripor.

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KOMENTARJI7

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ALEX0000
13. 11. 2026 13.38
Zgleda je bil račun za elektriko sumljivo velik in potem elektro distributerji to javijo policiji.
Odgovori
0 0
Desno
13. 11. 2026 13.23
Podpiram kazni za take.. To ni za samo uporabo ampak preprodajo... Tudi kokain zraven... Zapor
Odgovori
+2
2 0
ptuj.si
13. 11. 2026 13.22
Šarec??
Odgovori
-1
1 2
abc123def456
13. 11. 2026 13.16
pa toliko sta se matrala. gotovo sta tudi poslovni model ze razvila. uhajanje informacij ju je povozilo, podobno kot je v tem tednu slucaj pri nVidia. ce primerjamo obe podjetji - lahko zakljucimo da imamo tudi v teh krajih sposobne podjetnike, ki jim pa zal lahko spodleti na bananinem olupku...
Odgovori
+4
4 0
Hugh_Mungus
13. 11. 2026 13.12
Škoda
Odgovori
-2
0 2
bronco60
13. 11. 2026 12.46
Opet naša brača.
Odgovori
+4
5 1
nemeJungat
13. 11. 2026 12.36
:(
Odgovori
+1
1 0
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