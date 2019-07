V Kamniških Alpah umrla planinka

Ob 15.04 je na poti med Planjavo in Lučko babo v Kamniških Alpah spodrsnilo planinki. Ta je zdrsnila po pobočju in podlegla poškodbam, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.

Posredovali so pripadniki GRS Kamnik in helikopter Slovenske vojske, ki so mrtvo planinko prepeljali v dolino. O dogodku je bila obveščena policija.

Policija in reševalci že dlje časa opozarjajo na veliko previdnost v gorah in ustrezna ravnanja. Pripravili so tudi nasvete, kako v gore poleti.Preberete si jih lahko na tej povezavi.