V kamnolomu padel osem metrov v globino in umrl

Ob 20. uri v soboto so bili koprski policisti obveščeni, da je v kamnolomu pri Ilirski Bistrici padel moški. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 63-letnik padel s previsa osem metrov v globino. Na kraju so bili reševalci, ki so ga oživljali, vendar je zdravnik zatem potrdil smrt. Odrejena je bila sanitarna obdukcija. Pri reševanju so pomagali gasilci in člani GRS.