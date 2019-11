V kamnolomu pri Sežani med miniranjem umrl delavec

Kot so sporočili s PU Koper, so jih ob 10. uri obvestili,da se je v kamnolomu Laže pri Sežani huje poškodoval delavec.

Miniral, med eksplozijo ga je zadel kamen

Prve informacije kažejo, da je delavec miniral, pri tem pa naj bi ga med eksplozijo zadel kamen. Na kraju je zdravnik potrdil smrt.

Kriminalisti in policisti bodo opravili ogled kraja, o nesreči je bil že obveščen delovni inšpektor, ki prav tako pride na kraj. Poleg tega so se na kraj nesreče odpravili tudi bombologi Specialne enote Policije, in sicer za zagotovitev varnosti nadaljnjih postopkov.