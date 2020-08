V Kanadi naj bi prijeli Racmana, ki so ga iskali z mednarodno tiralico

V sredo, 26. avgusta 2020, so kanadski varnostni organi obvestili slovensko policijo, da so izsledili in prijeli slovenskega državljana, ki so ga slovenski pravosodni organi iskali s tiralico, evropskim nalogom za prijetje in predajo ter mednarodno tiralico zaradi sodelovanja v kriminalni združbi, ki je izvajala kazniva dejanja zlorabe prostitucije, so sporočili z Generalne policijske postaje.