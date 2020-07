V karanteni zaradi opitosti padel po stopnicah in si poškodoval glavo

Mariborske policiste so včeraj popoldan iz UKC Maribor obvestili, da so k njim z reševalnim vozilom pripeljali hudo poškodovanega 54-letnega moškega, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Policisti so ugotovili, da je moški že dan prej popival v stanovanjski hiši v okolici Lenarta, kjer mu je bila odrejena karantena. Ponoči je zaradi opitosti padel po stopnicah in se hudo telesno poškodoval. Že ponoči ga je na stopnicah našel njegov 33-letni sostanovalec, ki je na istem naslovu prav tako v karanteni. Prepričan je bil, da je starejši sostanovalec tam obležal zaradi opitosti, zato ga je pustil ležati, so pojasnili s PU Maribor.

Okoli 11. ure je mlajši sostanovalec ugotovil, da 54-letnik še vedno leži na stopnicah. Ko ga je poskusil prebuditi, je ugotovil, da ima poškodovano glavo in je neodziven, zato je poklical reševalce.

Policisti vse okoliščine dogodka še preverjajo, dosedanje ugotovitve pa kažejo, da je poškodovani res sam padel po stopnicah in se telesno poškodoval. Po zaključku kriminalistične preiskave bodo policisti pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu posredovali ugotovitve, so še sporočili s PU Maribor.