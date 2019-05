V kartonskih škatlah prevažala 1,8 milijona evrov neznanega izvora

Ker so bili podani utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, je sodišče odredilo preiskavo vozila, v kateri so zasegli gotovino v skupni vrednosti okrog 1,8 milijona evrov.

Iz PU Murska Sobota so sporočili, da so 28. aprila v večernem času na avtocesti Maribor–Pince med kontrolo cestnega prometa ustavili tovorno vozilo madžarskih registrskih številk.

Voznik in sopotnik v vozilu sta bila državljana Madžarske. Pri temeljni kontroli tovornega vozila je bilo ugotovljeno, da je to naloženo s kartonskimi škatlami z neznano vsebino, v katerih so se med večjo količino torbic nahajali evrski bankovci.



28-letni voznik in 24-letni sopotnik nista znala pojasniti izvora bankovcev, prav tako nista imela nobene dokumentacije o prevozu gotovine. Ker so bili podani utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja je sodišče odredilo preiskavo vozila, pri kateri se je zasegla gotovina v skupni vrednosti okrog 1,8 milijona evrov.



Tujca sta bila po končanem postopku izpuščena iz pridržanja, kriminalisti in policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil s ciljem ugotovitve izvora zaseženega denarja. Več informacij bodo posredovali po končanih aktivnostih policije.