V kemični tovarni Melamin v Kočevju odjeknila eksplozija, več poškodovanih

Policisti PU Ljubljana so bili ob 8.35 obveščeni o eksploziji oziroma požaru v podjetju v centru Kočevja. Na kraju interventne službe trenutno izvajajo prve nujne ukrepe zato je tudi zaprta glavna cesta skozi Kočevje.

Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, je poškodovanih več kot 20 ljudi, dve najhuje opečeni osebi so na zdravljenje odpeljali v UKC Ljubljana. "Aktivirane so gasilske enote, zdravstvene enote, enota ELME, aktivirana je tudi helikopterska pomoč," še poroča uprava.

"Zaprite okna in se ne približujte kraju"

"Vsem prebivalcem v okolici svetujemo, da zaprejo okna in se ne gibljejo na prostem dokler traja intervencija. Prav tako se naj ne približujejo samemu kraju dogodka," opozarjajo policisti, saj še ne vedo, če so zagorele nevarne snovi.

"Dokler ne dobimo podrobnejših informacij svetujemo, da se umaknete v stanovanja, zaprete okna in počakate na nadaljnja navodila in informacije," prebivalce opozarja tudi Občina Kočevje.