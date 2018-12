Neznanec podtaknil požar, škode za 50.000 evrov

V občini Kidričevo, natančneje v naselju Apače je v soboto okoli 18.30 ure zagorelo na gospodarskem poslopju velikosti 18x16 metrov. Požar je zajel tudi steno stanovanjske hiše, ki je bila ob poslopju, nato pa se je razširil še na nenaseljeno stanovanjsko hišo v bližini. Poslopje je v celoti pogorelo, materialna škoda pa po do zdaj zbranih podatkih znaša 50.000 evrov.

Na kraju dogodka so posredovali gasilci iz Lovrenca na Dravskem polju, Kidričevega in Sel, ki so požar tudi uspešno pogasili.

Policisti so opravili ogled kraja požara in ugotovili, da obstajajo elementi suma kaznivega dejanja požiga. Policisti nadaljujejo s preiskavo in z iskanjem neznanca, ki je podtaknil požar.