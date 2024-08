V Kočevju neznanec streljal na dve vozili in ju poškodoval

Ponoči so v Kočevju odjeknili streli. Neznani storilec se je namreč spravil na dve osebni vozili in vanju sprožil več strelov. Policisti, ki storilca še niso uspeli najti, trenutno opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja in zbirajo obvestila. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Na kraj dogodka so prispeli policisti in kriminalisti, ki nadaljujejo z aktivnostmi za odkritje storilcev ali storilca kaznivega dejanja, poleg policistov PP Kočevje pa sodelujejo in bodo v naslednjih dneh še sodelovali policisti posebne delovne skupine, policisti posebne policijske enote, policisti konjeniki, vodniki službenih psov in policisti prometniki.