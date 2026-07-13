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Črna kronika

V Kočevju povozil policista, ki so ga nato s helikopterjem odpeljali v UKC

Kočevje, 13. 07. 2026 17.13 pred 52 minutami 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Policijski trak

V Kočevju naj bi po naših informacijah prišlo do resnega incidenta, v katerem naj bi voznik osebnega avtomobila zbil policista. Po neuradnih informacijah naj bi bil policist huje poškodovan, zato naj bi ga s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Njegovo življenje pa naj na srečo ne bi bilo ogroženo.

Po neuradnih informacijah naj bi voznik med postopkom pospešil, trčil v policista, nato pa več metrov prevozil s policistom, ki se je oklepal pokrova vozila - in na koncu trčil v zid. 

Policija osumljenca menda še išče, gre pa za njihovega starega znanca. Okoliščine dogodka za zdaj še niso uradno pojasnjene, domačini pa pravijo, da je na terenu večje število policistov pa tudi policijski helikopter. 

Na Policijsko upravo Ljubljana smo naslovili vprašanja o dogodku.

Dogodek znova odpira vprašanja o varnosti na Kočevskem. Lokalna skupnost tam že dlje časa opozarja na varnostne težave in zahteva odločnejše ukrepanje države. V zadnjih letih je bilo na Kočevskem in širšem območju jugovzhodne Slovenije več odmevnih incidentov, zaradi katerih so župani in prebivalci večkrat pozvali k večji prisotnosti policije ter učinkovitejšemu ukrepanju proti nasilju in drugim oblikam kriminalitete.

Jeza je vrhunec dosegla po smrti Aleša Šutarja. Primer je sprožil ostre odzive javnosti in politike ter pripeljal do priprave zakonskih sprememb, znanih kot Šutarjev zakon, s katerimi je država želela učinkoviteje ukrepati proti ponavljajočemu se nasilju in drugim kaznivim dejanjem. Del zakona, ki je predvideval možnost zadržanja socialnih transferjev posameznikom, ki ne plačujejo izrečenih glob, je Ustavno sodišče pozneje začasno zadržalo. Med številnimi prebivalci Kočevskega in jugovzhodne Slovenije prevladuje občutek, da se je po tem varnostna situacija znova poslabšala, zato od države pričakujejo odločnejše ukrepanje. Prav tako je mnoge zmotila "relativno mila" sodba za moškega, ki je zakrivil smrt Šutarja. 

Dogodek pa znova odpira tudi vprašanje varnosti policistov pri opravljanju njihovega dela. Ti se pri intervencijah vse pogosteje srečujejo z nasiljem, grožnjami in napadi, predvsem na območjih, kjer so varnostne razmere zaostrene. 

kočevje varnost policist

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