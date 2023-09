V Kočevju prijeli serijskega vlomilca

Kočevski policisti so pridržali 20-letnika, ki je osumljen več vlomov v objekte. Tarče vlomov so bile prodajalne in gostinski lokal. Ukradel je za več tisoč evrov različnega materiala – od mobilnih telefonov do orodja in računalnikov.

icon-expand Vlomilec FOTO: Shutterstock Vlome je izvršil med koncem julija in začetkom septembra letos na območju Kočevja. Konec julija je vlomil v prodajalno v Kočevju, od koder je ukradel več mobilnih telefonov in povzročil za okoli 5000 evrov materialne škode. V naslednjih dneh je poskušal vlomiti še v drugo prodajalno, kar pa mu ni uspelo in je le poškodoval objekt ter s tem povzročil za okoli 400 evrov materialne škode. Uspelo pa mu je vlomiti v tretjo prodajalno, kjer si je privoščil več tabličnih računalnikov in orodja. Škodo so ocenili na 4000 evrov. V začetku avgusta mu je uspel največji "podvig". Vlomil je v prodajalno, od koder je odtujil večjo količino mobilnih telefonov v vrednosti prek 43.000 evrov. V začetku septembra pa še v gostinski lokal, kjer si je v žepe pospravil prek 2000 evrov gotovine. Policisti so ga zaradi suma storitve več kaznivih dejanj velike tatvine (vloma) privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.