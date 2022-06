V Kolpi našli truplo, identiteta ni znana

Policijo so o najdbi trupla obvestili v soboto.

V soboto okoli 14. ure so policiste obvestili o najdbi trupla v reki Kolpi pri Damlju. Gasilci so truplo potegnili iz vode, na kraju pa je bila tudi zdravnica. Ta je za pokojnega odredila sodno obdukcijo, ki bo razkrila vzrok smrti, je sporočila predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik.

Po prvih ugotovitvah gre za moškega, v vodi je najverjetneje bil že dlje časa.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled in nadaljujejo z aktivnostmi za ugotavljanje identitete in vseh drugih okoliščin, je še dodala Drenikova.