V Kolpi utonila dva moška

Novomeški policisti so sporočili, da so črnomaljski gasilci iz reke Kolpe med vasjo Vukovci in Kovačjim gradom potegnili dve moški trupli. Kriminalisti so opravili ogled kraja, o dogodku pa obvestili preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko.

Vzrok smrti bo ugotovljen s sanitarno obdukcijo, za pomoč pri ugotavljanju identitet pa so kriminalisti zaprosili tuje varnostne organe.

Po prvih zbranih obvestilih naj bi moška (enega so iz Kolpe potegnili dopoldne, drugega popoldne) utonila pri poskusu nezakonitega prestopa državne meje.

Na območju novomeške policijske postaje so sicer v preteklem dnevu prijeli 21 tujih državljanov, ki so nezakonito prestopili državno mejo med Hrvaško in Slovenijo.

Krški policisti, ki varujejo zeleno mejo, so zjutraj v Kostanjevici na Krki prijeli državljana Pakistana, ki je nelegalno prišel v Slovenijo. Črnomaljski policisti pa so v Ručetni vasi prijeli državljana Afganistana in Pakistana. Šentjernejski policisti so skupaj z novomeškimi na območju Cerovega Loga prijeli 15 državljanov Sirije in Iraka.