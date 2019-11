V kombiju na dolenjski avtocesti se je skrivalo 33 Bangladeševcev

Pri izvozu Mirna Peč so policisti ustavili kombi francoskih registrskih tablic, v katerem so našli 33 Bangladeševcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Francoskega voznika so pridržali, postopki s prebežniki pa še niso končani.

Zjutraj nekaj po 5. uri so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje na avtocesti pri izvozu za Mirno Peč v smeri Ljubljane ustavili kombi francoskih registrskih tablic, je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik. Kombi, v katerem je Francoz prevažal 33 migrantov. FOTO: PU Novo mesto Policisti so med postopkom ugotovili, da je Francoz v kombiju prevažal 33 državljanov Bangladeša, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. "Osumljencu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. S kazensko ovadbo ga bodo kriminalisti privedli k preiskovalnemu sodniku,"je še zapisala Drenikova. Policijski postopki z državljani Bangladeša še niso zaključeni. Kombi, v katerem je Francoz prevažal Bangladeševce. FOTO: PU Novo mesto