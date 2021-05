V kombiju prevažal 16 tujih prebežnikov

Šmarski policisti so včeraj nekaj pred 19. uro v Podsredi ustavili 23-letnega voznika kombiniranega vozila doma z območja Policijske uprave (PU) Kranj. V kombiju je brez veljavnega vozniškega dovoljenja prevažal 16 državljanov Pakistana, ki so ilegalno vstopili v Slovenijo. "Ilegalne prebežnike bomo po izvedenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom," so zagotovili na PU Celje.

Policija je vozniku odvzela prostost, njegov kombi pa zasegla. Ker utemeljeno sumi, da je zagrešil kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja državne meje, ga je kazensko ovadila in ga bo privedla k preiskovalnemu sodniku. "Za storjeno dejanje mu grozi zapor od enega do osmih let in denarna kazen," so sporočili s PU Celje.