V kombiju prevažal 170.000 cigaret, trdil, da ima zgolj štiri zavoje

Preiskovalci Mobilnega oddelka Finančne uprave Murska Sobota so v četrtek na avtocesti pri izvozu Pince–sever zaustavili kombinirano vozilo Peugeot Boxer francoskih registrskih oznak. Vozil ga je bolgarski državljan, ki je navedel, da potuje iz Bolgarije v Francijo in da ima s seboj štiri zavoje cigaret, so sporočili s Finančne uprave RS (Furs).

Ob pregledu tovornega prostora so preiskovalci opazili na novo nameščene kovice ter zaznali vonj po silikonskem kitu, zato so se odločili za podrobnejši pregled vozila. V skritih prostorih sten in tal so odkrili 170.000 cigaret (850 "štek") znamke Winston Classic, označenih z bolgarsko tobačno znamkico.

Cigarete so zasegli, zoper voznika pa uvedli postopek o prekršku zaradi suma kršitve predpisov o trošarinah in druge postopke.