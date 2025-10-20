Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

V kombiju prevažal 170.000 cigaret, trdil, da ima zgolj štiri zavoje

Murska Sobota, 20. 10. 2025 10.04 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D.L.
Komentarji
13

Preiskovalci finančne uprave so pri izvozu Pince preverjali kombinirano vozilo francoskih registrskih oznak, ki ga je vozil bolgarski državljan. Ta je trdil, da ima s seboj le štiri zavoje cigaret, kar pa se je hitro izkazalo za laž. V kombiju je bilo namreč skritih kar 170.000 cigaret.

Preiskovalci Mobilnega oddelka Finančne uprave Murska Sobota so v četrtek na avtocesti pri izvozu Pince–sever zaustavili kombinirano vozilo Peugeot Boxer francoskih registrskih oznak. Vozil ga je bolgarski državljan, ki je navedel, da potuje iz Bolgarije v Francijo in da ima s seboj štiri zavoje cigaret, so sporočili s Finančne uprave RS (Furs). 

Ob pregledu tovornega prostora so preiskovalci opazili na novo nameščene kovice ter zaznali vonj po silikonskem kitu, zato so se odločili za podrobnejši pregled vozila. V skritih prostorih sten in tal so odkrili 170.000 cigaret (850 "štek") znamke Winston Classic, označenih z bolgarsko tobačno znamkico.

Cigarete so zasegli, zoper voznika pa uvedli postopek o prekršku zaradi suma kršitve predpisov o trošarinah in druge postopke.

zaseg cigarete furs
Naslednji članek

Huda nesreča planinca na Gradiški Turi, našel ga je mimoidoči

Naslednji članek

Streljanje v Pivki, umrla moški in ženska

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
13klu?
20. 10. 2025 11.34
Zdaj pa v arest za toliko časa dokler ne skadi vsega
ODGOVORI
0 0
Jožajoža
20. 10. 2025 11.03
+3
Nekdo ga je izdal
ODGOVORI
3 0
boslo
20. 10. 2025 11.08
-1
Kak janšist verjetno...
ODGOVORI
2 3
oježeš
20. 10. 2025 10.59
+7
To je imel izolacijski material, da mu ni tako močno ropotalo v kabini.
ODGOVORI
7 0
Watchy
20. 10. 2025 10.45
+5
Cigareti so predrgai. Ena škatlica bi bila 15 centov če jih ne bi tok obdavčili sedaj rabimo pa še plačevati da se uničujemo!
ODGOVORI
8 3
pojtrarara
20. 10. 2025 10.56
-4
edino pravilno, da je ta smrad in strup vse drazji, se bolj bi moral biti 10 e na skatlo minimalno
ODGOVORI
3 7
RTVjeZAKON
20. 10. 2025 10.59
+5
Pojtrarara se strinjam. Pa veljati bi moralo tudi za sladkarije in alkohol.
ODGOVORI
6 1
Watchy
20. 10. 2025 11.06
+4
Jah jaz ga kilo domačega kupim za 40 euro pa ti sam motaj sine.
ODGOVORI
4 0
pojtrarara
20. 10. 2025 11.16
-1
rtvjezakon se strinjam samo pri cigaretih je se en dodaten faktor zastrupljanja ostalih preko pasivnega kajenja in s tem skodovanja zdravju drugih... ce se nekdo base s cukrom in naliva naceloma zastruplja samo sebe... cigaretni dim in tudi ogorki, ki so povsod tudi tisti na tleh pa zastrupljajo vse nas- nase okolje, zemljo, podtalnico.. grozljivo mi je ko vidim starsa mamo ali oceta z otroskim vozickom in cikom v roki, da o nosecnici, ki sem jo videla kaditi sploh ne govorim. potem so pa se absurdna ravnanja kadilcev, da hodijo na balokone in okna kaditi, pepel in ogorke mecejo sosedom na glavo: mislim, ce ti je kajenje ljubo in te dim ne moti kadi si doma, smeti imej doma, zakaj za vraga kadilcu je to motece in s tem posiljuje nekadilce... ti pa so po njegovo prevec obcutljivi, ce jih zmoti odvrzen pepel in smeti in smrajenje.. vecje dvolicnosti in brezobraznosti pac ne. sam kadilec noce lastnega smradu v domu in pepela ter ogorkov, nekadilec bi pa moral to njegovo prenasati. na svojem, ker ce ga moti je preobcutljiv...
ODGOVORI
0 1
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 11.36
Tako je. Enako flaša kokakole, vrečka čispsa, piksna pira... Vse, kar ni voda, cuker, moka.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 11.37
Za vse razen, vodo, sol,sladkor,olje, kvas.. al kako?
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 10.30
+11
Šum v komunikacijo; misli je 4 palete zavite v streč folijo, ergo štirje zavoji.
ODGOVORI
11 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306