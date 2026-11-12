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Črna kronika

V kombiju prevažal 29 tujcev, policisti zvečer prijeli še dva tihotapca

Brežice, 12. 11. 2026 07.13 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Prevzem novih policijskih vozil

Policisti so na območju Bizeljskega v jutranjih urah pridržali državljana Moldavije, ki je v kombiju prevažal 29 tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. V večernih urah so na avtocesti ustavili voznika kombija madžarskih oznak, kjer sta voznika prevažala 16 tujcev. Tihotapcem so odvzeli prostost in jih pridržali.

Med opravljanjem nalog na območju Bizeljskega so policisti nekaj po 8. uri kontrolirali voznika kombija hrvaških registrskih oznak, so sporočili s PU Novo mesto. Ugotovili so, da je državljan Moldavije v kombiju prevažal 29 tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi.

S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z 22 državljani Bangladeša, štirimi državljani Indije, dvema državljanoma Pakistana in državljanom Nepala še potekajo, so še sporočili s Policije.

Pri Brežicah ustavili voznika, ki je prevažal 16 tujcev

Okoli 19.30 so na avtocesti pri Brežicah ustavili voznika kombija madžarskih registrskih oznak. 36-letni voznik in 34-letni sopotnik sta v kombiju prevažala 16 tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tihotapcema so odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z 12 državljani Pakistana, dvema državljanoma Bangladeša in dvema državljanoma Rusije še potekajo.

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