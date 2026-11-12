V kombiju prevažal 29 tujcev, policisti zvečer prijeli še dva tihotapca

Med opravljanjem nalog na območju Bizeljskega so policisti nekaj po 8. uri kontrolirali voznika kombija hrvaških registrskih oznak, so sporočili s PU Novo mesto. Ugotovili so, da je državljan Moldavije v kombiju prevažal 29 tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi.

S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z 22 državljani Bangladeša, štirimi državljani Indije, dvema državljanoma Pakistana in državljanom Nepala še potekajo, so še sporočili s Policije.