V kombiju prevažal 29 tujcev, policisti zvečer prijeli še dva tihotapca

Med opravljanjem nalog na območju Bizeljskega so policisti nekaj po 8. uri kontrolirali voznika kombija hrvaških registrskih oznak, so sporočili s PU Novo mesto. Ugotovili so, da je državljan Moldavije v kombiju prevažal 29 tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi.
S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z 22 državljani Bangladeša, štirimi državljani Indije, dvema državljanoma Pakistana in državljanom Nepala še potekajo, so še sporočili s Policije.
Pri Brežicah ustavili voznika, ki je prevažal 16 tujcev
Okoli 19.30 so na avtocesti pri Brežicah ustavili voznika kombija madžarskih registrskih oznak. 36-letni voznik in 34-letni sopotnik sta v kombiju prevažala 16 tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tihotapcema so odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z 12 državljani Pakistana, dvema državljanoma Bangladeša in dvema državljanoma Rusije še potekajo.