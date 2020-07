V kombiju skrival 20 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo

Policisti Policijske postaje Šentjernej so med varovanjem državne meje v noči na 12. julij pri Maharovcu ustavili kombi znamke Mercedes avstrijskih registrskih oznak. Ugotovili so, da 36-letni državljan Avstrije v vozilu v nehumanih razmerah prevaža dvajset tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili s PU Novo mesto.

Avstrijcu so odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

17 državljanov Bangladeša in tri državljane Pakistana so pozaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom, so pojasnili s PU Novo mesto.

Tujci, ki so jih policisti odkrili v kombiju, so pred tem nezakonito prestopili državno mejo.

Od 11. julija višje kazni za tovrstna kazniva dejanja

Od 11. julija 2020 sicer velja Zakon o spremembi Kazenskega zakonika, ki določa bistveno višje kazni zapora. Zakon pravi, da tistega, ki se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor dva ali več takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, se kaznuje z zaporom od treh do desetih let (pred uveljavitvijo spremembe do petih let) in denarna kazen.

Tistega, ki pridobiva ali zbira ljudi za nezakonito preseljevanje, jim preskrbuje ponarejene dokumente ali prevoz ali kako drugače organizira nezakonito preseljevanje ali organizira preseljevanje s preslepitvijo pristojnih organov glede pravega namena vstopa na ozemlje Republike Slovenije, pa se kaznuje z zaporom od treh do desetih let (pred uveljavitvijo spremembe do petih let) in denarno kaznijo.

Če storilec z dejanji sebi ali komu drugemu pridobi nesorazmerno premoženjsko korist ali priskrbi brezpravno delovno silo ali povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali taka dejanja stori kot član hudodelske združbe, se kaznuje z zaporom od treh do enajstih let (pred uveljavitvijo spremembe od enega do osmih let)in denarno kaznijo, so še razložili s PU Novo mesto.