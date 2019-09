V kombiju tihotapila 35 tujcev

Brežiški policisti so včeraj dopoldan med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Ribnice ustavili tovorno vozilo znamke Mercedes italijanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljana Italije in Tunizije v vozilu prevažata 35 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Obema so odvzeli prostost in ju pridržali, zasegli pa so tudi vozilo. Oba bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z 22 državljani Pakistana in 13 državljani Bangladeša pa še niso končani.

"Kazenski zakonik določa, da kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor dva ali več takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, se kaznuje z zaporno kaznijo do petih let in denarno kaznijo. Če ta oseba povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali taka dejanja stori kot član hudodelske združbe, pa se kaznuje z zaporom od enega do osmih let in z denarno kaznijo," so sporočili s PU Novo mesto.

Izsledili še 14 tujcev

Včeraj v popoldanskem času pa so metliški policisti v Rosalnicah izsledili in prijeli sedem državljanov Bangladeša in tihotapca, državljana Alžirije, ki je tujcem nudil pomoč pri nezakonitem prehodu državne meje. Alžirca bodo privedli pred preiskovalnega sodnika, policijski postopki z državljani Bangladeša pa še niso končani.