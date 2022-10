V koprskem pristanišču odkrili sestavine za proizvodnjo prepovedane droge

Po odkritju večje količine prepovedanih sestavin za proizvodnjo prepovedane droge v koprskem pristanišču so PU Koper, Generalna policijska uprava in Furs sklicali skupno novinarsko konferenco, na kateri bodo predstavili podrobnosti in delo policije na področju preiskovanja tovrstnih kaznivih dejanj.

icon-expand Policija splošna FOTO: POP TV V koprskem pristanišču so odkrili večje količine prepovedanih sestavin za proizvodnjo prepovedane droge. Več informacij o odkritju in delu Policije na področju preiskovanj tovrstnih kaznivih dejanj bodo Policijska uprava Koper, Generalna policijska uprava in Finančna uprava RS v skupni izjavi predvidoma podali ob 12. uri. Na novinarski konferenci bodo sodelovali namestnik direktorja Finančnega urada Koper Nedjan Jerman, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper Primož Ogrinc in vodja Oddelka za prepovedane droge na Upravi kriminalistične policije, Sektorju za organizirano kriminaliteto Generalne policijske uprave, Mišo Radovančević.