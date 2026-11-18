Kot je poročal Radio Koper, naj bi večji paket v morju opazili že na začetku prejšnjega tedna. V njem naj bi bilo več manjših zavitkov s prepovedano drogo, eden pa naj bi celo manjkal.

Po navedbah Radia Koper so zaposleni v pristanišču opazili policiste in potapljače, ki so pregledovali okolico, ob izhodu pa naj bi poostrili tudi nadzor nad zaposlenimi.

V Luki Koper so potrdili, da preiskavo vodi Policija, na Policijski upravi Koper pa so za 24ur.com pojasnili, da kriminalisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja. "Ker preiskava intenzivno poteka, vam v tej fazi več informacij ne moremo posredovati, saj bi lahko njihovo razkritje vplivalo na njen potek," so zapisali.

Kako se je droga znašla v morju, še ni znano. Zaradi burje obstaja možnost, da je voda tovor prinesla od drugod.