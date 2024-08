Gasilci Gasilske brigade Koper so iz silosa izpraznili 300 kilogramov kave in jo pogasili z vodo, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Na PU Koper so povedali, da je po prvih ocenah prišlo do samovžiga kave med procesom praženja. Tuja krivda je izključena, so dodali.