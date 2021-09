V Kopru izginilo v nesreči poškodovano vozilo

Policisti so v Kopru ob 10.29 na Ljubljanski cesti pred križiščem Inde obravnavali prometno nesrečo s premoženjsko škodo. Udeleženec prometne nesreče je do prihoda avtovleke vozilo znamke OA P206 rdeče barve reg. št. LJ07-HGH parkiral na pločnik pred križiščem Inde. Nekaj pred 13. uro se je lastnik vozila na kraj vrnil z avtovleko in ugotovil, da vozila ni več na kraju.

Vozilo je zaradi udeležbe v prometni nesreči poškodovano po desnem boku. V kolikor bi kdo opazil opisano vozilo ali imel kakšne koristne informacije, naj to sporoči na PP Koper, na telefonsko številko 056116700, na interventno številko Policije 113 ali anonimno številko Policije 0801200.