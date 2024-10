V Kopru mladoletniki divjali s skuterji, 18-letniku zasegli 39 petard

Policisti PU Koper so na območju Bonifike zaznali več pokov petard, mladoletniki pa naj bi divjali s skuterji. Nato so policisti izsledili 18-letnika s skuterjem in mu še zasegli 39 pirotehničnih izdelkov. A že takoj naslednji dan so znova zaznali več pokov petard in našli 15-letnika, ki je prav tako posedoval petarde, zaradi nepravilne uporabe pa so mladoletniki povzročili tudi škodo.