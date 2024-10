V Kopru odkrili 3000 kilogramov prepovedane droge kratom

Cariniki iz Finančnega urada Koper so ob pregledovanju tovorne dokumentacije za pošiljke, ki so v kontejnerjih s tovorno ladjo prispele 1. oktobra, posumili, da bi lahko v enem od kontejnerjev bila prepovedana snov. Po prihodu blaga in skeniranju pošiljke so opravili še fizični pregled tovora.

S hitrim testom za odkrivanje prepovedanih drog so nato ugotovili, da gre za prepovedano drogo kratom (Mitragyna speciosa), in o najdbi obvestili kriminaliste koprske policijske uprave, ki so sprožili obravnavo suma storitve kaznivega dejanja.

Kaj je kratom?

Kratom oziroma Mitragyna speciosa je tropska rastlina, ki primarno raste v Jugovzhodni Aziji (Tajska, Mjanmar, Indonezija in Papua Nova Gvineja), kjer jo sicer že stoletja uporabljajo v tradicionalni medicini. Ker do leta 2013 sicer ni bilo opravljenih nobenih kliničnih raziskav, s katerimi bi preučili učinke, ki jih ima kratom na zdravje, rastlina nima priznane nobene medicinske uporabnosti. Uporablja se jo oralno in izzove istočasno stimulacijo in sedacijo, piše DrogArt.

Učinki nastopijo v petih do 15 minutah, trajajo od dve do pet ur in vključujejo: istočasno stimulacijo in sedacijo, občutke empatije in evforije, afrodizične efekte (pri nekaterih uporabnikih), slikovite sanje, povečano socialnost in zgovornost, hkrati pa tudi zmanjšujejo bolečino. Redna uporaba kratoma lahko vodi k močni zasvojenosti.