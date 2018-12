V Kopru prijeli 22-letnika, ki je pobegnil s sodišča

Koprski policisti so prijeli 22-letnega državljana Črne gore, ki je pobegnil s sodišča. Pri tem so pomagali predvsem občani, ki so posredovali prve informacije.

S koprskega sodišča je danes ob 16.35 pobegnil 22-letni moški, državljan Črne gore. Policija je pozvala vse, ki bi ga videli ali imeli kakršnekoli informacije o pobeglemu 22-letniku, naj to sporočijo policiji. In očitno se je obrestovalo. Pobeglega storilca so policisti malo po 18. uri prijeli v centru Kopra. Zahvala za pomoč gre predvsem občanom, ki so posredovali prve informacije.