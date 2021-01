V Kopru so se zabavali v lokalu, vse čaka globa

Kot so sporočili s PU Koper, so policisti v soboto zvečer nekaj pred 22. uro opazili, da je v enem od lokalov na Šmarski cesti v Kopru več ljudi. V nasprotju z odlokom za omejevanje širjenja novega koronavirusa je bil lokal odprt, v njem pa so stregli pijačo.

Na kraju so identificirali 14 oseb iz Kopra, Izole in Pirana. Osebe med druženjem niso uporabljale zaščitnih mask.

Policisti so zabavo prekinili in zbrane pozvali, naj se razidejo, kar so tudi storili. Za popotnico so jim sicer spisali plačilne naloge v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih – zaradi kršitve določil 11. točke I. odstavka 57. člena ZNB.

Lastnik je lokal zaprl, tudi zanj so spisali plačilni nalog, zoper njega pa sledi tudi predlog drugemu prekrškovnemu organu ZIRS, so še dodali na PU Koper.