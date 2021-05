V Kopru ukradli labodje mladiče. 'Če jih v 48 urah ne vrnejo, bodo poginili'

Tisti, ki ste zadnja leta obiskali Koper, ste lahko med drugim opazovali tudi labodji par, ki se je odločil, da si bo na slovenski Obali uredil stalni dom. Vsako pomlad sta laboda poskrbela, da je bilo v njunem gnezdu živahno, tudi letošnje leto ni bilo izjema. V gnezdu, ki sta si ga zgradila v odročnem kanalu, se je namreč nekaj tednov grelo kar devet jajc, pred dvema dnevoma pa je šest malih puhastih labodov pokukalo na svetlo. Prostovoljci, ki so že prejšnja leta varovali labodje gnezdo, saj so te ptice tarče tatov in vandalizma, so se ravno dogovarjali za 24-urno varovanje, ko so ugotovili, da sta laboda Gigi in Čupek – kot so ju ljubkovalno poimenovali – ostala brez svojega številnega naraščaja.

"Mladi družinici v Kopru so to noč ukradli otroke. Zveni nepojmljivo? Če bi se zgodilo komu od nas, ljudi, bi novica zasekala v srce vsakega čutečega človeka. Zgodilo se je labodoma, Gigi in Čupku," so v prvem obvestilu javnosti zapisali v gibanju aktivnih občanov mestne občine Koper z imenom Skupaj. "Če kdo ve kar koli, kar bi pomagalo Policiji pri preiskavi dogodka, jih, prosimo, obvestite, četudi je možnost, da bi odkrili storilce in vrnili labodke staršem, še tako neznatna,"sporoča Božena Ambrozius, ena od prostovoljk, ki naj bi tudi letošnje leto varovala labodjo družino.