V Kopru vlomili v banko, v Šentjurju v bankomat

V Šentjurju so neznani storilci vlomili v bankomat in ukradli večjo vsoto denarja, so sporočili s Policijske uprave Celje. Policisti še vedno zbirajo obvestila in nadaljujejo preiskavo. Koprski policisti so medtem obravnavali vlom v banko, pri čemer je storilec odtujil gotovino. Ob tem je sprožil tudi dimno past, ki je bila nastavljena med dvema bankovcema.

Okoli štirih zjutraj so bili policisti Policijske uprave Celje obveščeni, da so neznani storilci na Drofenikovi ulici v Šentjurju vlomili v bankomat in ukradli večjo količino gotovine. Policisti so že v jutranjih urah opravili ogled kraja vloma, nadaljujejo pa zbiranje obvestil in nadaljnjo preiskavo. icon-expand Vlomilci so ukradli večjo vsoto denarja (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock Koprski policisti so medtem prejeli prijavo, da je neznani storilec na Pristaniški ulici vlomil v banko. Ugotovili so, da je včeraj okoli ene ure zjutraj nekdo na silo odprl vrata v predprostor banke in stopil k blagajni. "Odprl je predal z menjalnino pod pultom in odtujil gotovino," so sporočili s Policijske uprave Koper. "Med dvema bankovcema je bila nameščena dimna past, ki se je sprožila," so dejali ter dodali, da še naprej zbirajo obvestila.