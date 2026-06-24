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Črna kronika

V Kopru zagorel mestni potniški avtobus

Koper, 24. 06. 2026 18.47 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Avtobus družbe Arriva

Na Cesti na Markovec v Kopru je zagorel mestni avtobus, v katerem je bilo šest potnikov. Voznik je ob prvih znakih dima vozilo varno ustavil in evakuiral potnike, zato v nesreči ni bilo poškodovanih. Gasilci so plamene hitro pogasili, policisti pa so vzrok pripisali tehnični okvari.

Koprski gasilci so obvestilo o požaru prejeli ob 11.23. Avtobus podjetja Arriva je vozil po Cesti na Markovec iz smeri Kvedrove ceste proti Prisojam, ko se je zaradi tehnične okvare vžgal motor. Voznik je med vožnjo opazil dim pri motorju in takoj ustavil na prvi avtobusni postaji. Vseh šest potnikov je nemudoma zapustilo vozilo. Ogenj in dim nista poškodovala nikogar, je dogodek opisal vodja gasilske intervencije iz Gasilske brigade Koper Nikola Rivić.

Rivić je še pojasnil potek reševanja in gašenja. "Prejeli smo obvestilo, da gori avtobus, zato smo na teren odšli s štirimi vozili in osmimi gasilci. Po poti smo sprejemali dodatne informacije, voznik pa nam je kasneje povedal, da je vozilo poganjal navaden motor," je dejal.

"Voznik je trezno reagiral in ustavil na prvi postaji, odprl vrata, evakuiral ljudi, izklopil akumulatorje na vozilu in se sam umaknil. Zadnji del vozila so takrat že zajeli plameni," je dodal gasilec.

Gasilci so ogenj najprej gasili z visokim tlakom, nato pa s klasičnim penilnim sredstvom. Rivić je ob tem potrdil, da so požar dokaj hitro lokalizirali in pogasili. Reševalne ekipe so pri tem cestišče zaprle, policijske patrulje pa so jim nudile pomoč, je še opisal dogajanje.

Po prvih ugotovitvah je zagorelo zaradi napake na električni inštalaciji motorja, so pojasnili na koprski policiji. Nadaljnja preiskava dogodka pa ni predvidena.

Z družbe Arriva so medtem sporočili, da vzrok požara še ugotavljajo pristojne službe, do zaključka preiskave pa dodatnih informacij o vzroku ne morejo podati. Dodali so, da je bil zadnji redni tehnični pregled na vozilu opravljen 17. februarja letos, izredni pa maja. Zadnji preventivni pregled je bil po navedbah Arrive, ki bo o nadaljnjih korakih v zvezi z nesrečo odločala na podlagi ugotovitev pristojnih služb in strokovnih pregledov, opravljen 15. junija.

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