V Kopru zagorelo stanovanje

V koprskem naselju Markovec je malo po 14. uri zagorelo v stanovanju v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka. Policisti so evakuirali stanovalce in ostale osebe, ki so se nahajale v bloku, gasilci pa so požar omejili. Aktivnosti gašenja še potekajo. Po do zdaj znanih informacijah v stanovanju, kjer je zagorelo, ni bilo nikogar.

Na Policijski upravi Koper ob tem prosijo občane, da se ne zadržujejo v okolici intervencije gasilcev in policistov, saj s tem ovirajo nujne naloge, ki jih ti izvajajo.