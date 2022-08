V kovčkih so bili posmrtni ostanki dveh otrok

V kovčkih, ki jih je družina iz Aucklanda kupila na skladiščni dražbi, so bili posmrtni ostanki dveh otrok, starih med pet in deset let, je sporočila novozelandska policija. Identitet otrok sicer še niso ugotovili, obljubili pa so, da bodo našli odgovorne. Skladišče so že preiskali, identiteti skušajo ugotoviti s pomočjo gospodinjskih in osebnih predmetov, ki so bili poleg kovčkov.

icon-expand Preiskava v Aucklandu FOTO: AP

O grozljivem odkritju v kovčkih smo pred dnevi že poročali, zdaj pa je policija sporočila, da gre za posmrtne ostanke otrok. Policijski inšpektor Tofilau Faamanuia Vaaelua je povedal, da so le-te našli v dveh kovčkih, podobne velikosti, in da so bili verjetno v skladišču več let. Identitet otrok še niso ugotovili. Poudaril je, da je zaradi narave odkritja preiskava zapletena, zlasti zaradi časa, ki je pretekel od smrti otrok.

Družina iz Aucklanda je prejšnji teden pri lokalnem podjetju za skladiščenje na dražbi kupila prikolico z blagom, med katerim so bili tudi kovčki. Posmrtne ostanke so odkrili, ko so kovčke prinesli domov in jih odprli.

Zaradi dogodka odšli od doma Vaaelua je danes ponovil, da družina ni povezana s smrtjo otrok, da pa je "razumljivo šokirana zaradi odkritja" in da je prosila za spoštovanje zasebnosti. Člani družine so dobili pomoč za soočenje s travmo. Sosed družine, ki je kupila kovčke, je za novozelandski časnik The New Zealand Herald povedal, da skrbi za njihov dom, saj so, da bi se izognili medijski pozornosti, odšli iz Aucklanda. Forenziki so sicer podrobno preiskali tako skladišče kot tudi dom kupcev kovčkov.

