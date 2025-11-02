V Kranju mladoletnikom zasegli več pirotehnike

Zaskrbljujoče je dejstvo, da so v zadnjih dneh v več primerih izsledili storilce, ki so bili vsi mladoletni, stari komaj 15 in 16 let, izpostavljajo.

Gorenjski policisti so v petek in soboto prejeli devet klicev z območja Kranja, Tržiča, Radovljice in Bleda o moteči uporabi pirotehničnih izdelkov. S pogostejšimi nadzori območij, kjer pogosteje prihaja do kršitev, so radovljiški policisti tako v petek, okoli 17. ure na Kranjski cesti v Radovljici mlajšemu mladoletniku zasegli 11 petard, kategorije F2, in obvestili starše. Mladoletnika bodo z obdolžilnim predlogom predlagali pristojnemu okrajnemu sodišču v nadaljnji postopek. V soboto nekaj po 19. uri, pa so imeli kranjski policisti v postopku mlajšega mladoletnika na Ulici Nikole Tesle v Kranju, ki je prav tako uporabljal pirotehnične izdelke. O dejanju so obvestili starše, zoer mladoletnika pa bodo podali obdolžilni predlog pristojnemu okrajnemu sodišču.

"Starši, ali vam je resnično vseeno za svoje otroke, da jim dopuščate uporabo tako nevarnih "igrač"? Policisti bomo še naprej intenzivno izvajali policijsko delo v skupnosti s pogostejšo prisotnostjo na krajih, na katere nas opozarjate občani ali jih zaznavamo sami, in bomo zoper vse izsledene storilce dosledno ukrepali," opozarjajo na PU Kranj.

Zahvaljujejo se tudi občanom in občankam za pomoč ter sodelovanje pri reševanju tovrstne problematike in jih še vedno naprošajo, da v kolikor zaznajo nepravilnosti v zvezi z uporabo pirotehničnih izdelkov, naj si zapomnijo opis oseb, ki taka dejanja izvršujejo, in to takoj sporočijo policistom najbližje policijske postaje ali na interventno št. 113. Saj so prve in hitre informacije lahko ključne za izsleditev storilcev takšnih dejanj.

"Zavedati se moramo, da nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali, povzroča požare, onesnažuje okolje ter poškoduje javno in zasebno infrastrukturo. Starši, ne dovolite, da vaši otroci uporabljajo pirotehnične izdelke! Posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji nista dovoljeni. Prav tako ni dovoljena uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, izven dovoljenega obdobja od 26. decembra do vključno 1. januarja," pozivajo.

Poudarjajo, da je uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, šol, vrtcev, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in prireditve.