V Kranju v križišču na Zlatem Polju semaforji začasno ne delujejo

Semaforji v glavnem križišču na Zlatem Polju v Kranju zaradi poškodbe semaforja v prometni nesreči ne delujejo oziroma utripajo. Do odprave škode, kar naj bi bilo predvidoma jutri dopoldne, tako veljajo splošna prometna pravila in prometna signalizacija (prometni znaki, talne označbe). Prednostna cesta je iz smeri Police proti centru Kranja. V jutranji prometni konici bodo promet urejali tudi policisti. Znaki, ki jih dajejo, razveljavijo prometna pravila in prometno signalizacijo, so še zapisali na PU Kranj.

Prometno nesrečo in škodo je povzročil voznik, ki pri vožnji iz smeri kranjske obvoznice proti Polici ni prilagodil hitrosti. V nesreči je nastala samo materialna škoda.