V Kranju pes ugriznil otroka, policisti lastnico pozivajo, naj se jim javi

Kranjski policisti so bili v ponedeljek nekaj po 19. uri obveščeni o dogodku, ki se je zgodil tega dne okoli 18.10 na semaforiziranem križišču Oldhamske in Bleiweisove ceste v Kranju.

Pes, ki ga je imela ženska na povodcu, naj bi ob srečanju skočil na otroka in ga ugriznil v obraz. Po podatkih, s katerimi razpolagajo policisti, sta se udeleženka in skrbnica s psom po dogodku na kraju pogovarjali in nato kraj zapustili.

Otrok – šlo naj bi za desetletno deklico – je po dogodku ugotovil, da krvavi. Poklical je skrbnike, ki so ga odpeljali v zdravstveni dom, kjer so mu rano oskrbeli, obvestili pa so tudi policijo.

Policisti so za 24ur.com povedali, da o dogodku še zbirajo obvestila in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin. V primeru ugotovljenih elementov prekrška ali uradno pregonljivega kaznivega dejanja bodo tudi ustrezno ukrepali, so napovedali.

"Policisti pozivamo skrbnico s psom, ki je bila včeraj udeležena v tem dogodku, da se oglasi ali pokliče na Policijsko postajo Kranj, tel. 04/233 64 00 ali na interventno številko policije 113. Prav tako prosimo morebitne priče, ki bi karkoli vedele povedati o tem dogodku, da pokličejo na enega izmed zgornjih kontaktov in podajo koristne informacije," so še zapisali.