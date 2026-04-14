Pogrešan je 11-letni Cene iz Kranja

Policisti Policijske postaje Kranj so okoli 20. ure prejeli obvestilo o pogrešanem otroku. Pogrešan je 11-letni Cene Zavrl iz Kranja.

Cene Zavrl je visok okoli 155 centimetrov, je suhe postave in ima črne kratke lase. Oblečen je bil v črno bundo in črno trenirko. S seboj je imel karirasto torbo rumeno-modre barve.

"Nazadnje je bil viden danes okoli 15. ure, ko je šel peš na relaciji Jama-Meja v Mestni občini Kranj," so sporočili iz PU Kranj.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, policisti naprošajo, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Kranj (04 233 64 00), na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.