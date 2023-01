V Kranju pogrešajo 35-letno Tadejo Žagar, nazadnje so jo videli v Ljubljani

Od dopoldneva v Kranju pogrešajo 35-letno Tadejo Žagar. Gorenjko so sicer popoldan opazili na Trgu Osvobodilne fronte v Ljubljani. Pogrešana je visoka približno 165 centimetrov, ima daljše svetle lase in nosi očala. Najverjetneje je oblečena v črne pajkice, rumen pulover in sivo budno.

"Gre za osebo, potrebno pomoči in nujne zdravstvene oskrbe," so še zapisali na PU Kranj. Ker je še niso uspeli najti, prosijo za pomoč.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, prosijo, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na Policijsko postajo Radovljica na telefonsko številko (04) 537 78 00. Klice o pogrešanih sprejemajo tudi na interventni številki 113 ter na anonimnem telefonu 080 1200.