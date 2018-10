V Kranju preplah zaradi objave iz leta 2013

Iz sporočila, ki so ga uporabniki Facebooka množično delili s svojimi prijatelji, izhaja, da je bila o dogodku obveščena tudi Policijsko upravo (PU) Kranj. Za podrobnejše informacije smo se nanje obrnili tudi mi in izvedeli, da to ne drži, saj gre za pet let staro sporočilo, objavljeno 9. oktobra 2013. "Iz previdnosti smo na osnovni šoli vseeno preverili zapis in po zagotovilih pristojnih ugotovili, da ni aktualen," so nam sporočili s PU Kranj.

Omenjen datum je sicer razviden tudi iz samega sporočila, a ga številni, ki so sporočilo delili po medmrežju, očitno niso opazili in izzvali lažen preplah.