Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

V Kranju pretep treh moških, uporabili oster predmet

Kranj, 01. 11. 2026 08.18 pred 48 minutami 1 min branja 5

Avtor:
M.S.
Pest

V sobotnih zgodnjih jutranjih urah so se na območju Kranja sprli in stepli trije moški. V pretepu je bil uporabljen tudi oster predmet. Policisti okoliščine nasilnega dejanja še preiskujejo.

Po do zdaj znanih podatkih so bili v pretepu vsi trije moški lažje telesno poškodovani. Po nudeni zdravniški pomoči na kraju so eno osebo z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Ljubljana, drugi dve pa sta sami odšli na pregled v jeseniško bolnišnico.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dejanja ter vodijo postopek tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
kranj spor

Goreče bakle, uničen inventar, nedostojno vedenje do uradnih oseb

24ur.com Grožnje in udarci: trojica oropala moška v središču Ljubljane
24ur.com Prepir na stopnišču stanovanjskega bloka: uporabili nož in zračno puško
24ur.com Pretep pred lokalom: eden izvlekel oster predmet, druga solzivec
24ur.com Dostavljalca hrane obračunala z moškim in njegovim avtom
24ur.com Skupina nasilnežev napadla in oropala mladoletno osebo
24ur.com Pred derbijem je večja skupina ljudi pretepla moškega
24ur.com Predrzno: zamotila zaposlenega, tretji iz blagajne odnesel 2000 evrov
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patogen
01. 11. 2026 09.06
Prenos Balkanskih zdrah in dednih sovraštev na Gorenjsko.
Odgovori
0 0
marker1
01. 11. 2026 09.02
Župan Rakovec V Kranju se lepo živi!
Odgovori
+1
1 0
Joe70
01. 11. 2026 08.46
Naši od dol?
Odgovori
+5
5 0
machines
01. 11. 2026 08.40
Lepa gorenjska
Odgovori
+5
5 0
jouža
01. 11. 2026 08.28
Kranj, oster predmet... Gorenjci že ne. A ste posledično pozabili zakleniti komentarje?😂
Odgovori
+7
8 1
bibaleze
Portal
Se z otroki pogovarjati o smrti ali je boljše molčati?
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Otrok ponoči kašlja in ne more spati? Kaj pomaga in kdaj k zdravniku?
Otrok ponoči kašlja in ne more spati? Kaj pomaga in kdaj k zdravniku?
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
zadovoljna
Portal
Ima nenavaden hobi: Ponoči išče ljudi v stiski in jim plačuje zdravstvene račune
Tedenski horoskop: Bike čaka sreča v ljubezni, ribe bodo potrpežljive
Tedenski horoskop: Bike čaka sreča v ljubezni, ribe bodo potrpežljive
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka dinamičen dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka dinamičen dan
Ena navada razkriva, ali bo zveza obstala: večina parov je sploh ne opazi
Ena navada razkriva, ali bo zveza obstala: večina parov je sploh ne opazi
vizita
Portal
Sanje o preminulih: zakaj se pojavljajo in kaj nam sporočajo?
Movember: zakaj je november mesec zdravja moških in katerih simptomov ne smemo prezreti?
Movember: zakaj je november mesec zdravja moških in katerih simptomov ne smemo prezreti?
Kako okrepiti odpornost? To so znanstveno podprti načini za celostno krepitev imunskega sistema
Kako okrepiti odpornost? To so znanstveno podprti načini za celostno krepitev imunskega sistema
Kdaj in kako uživati ogljikove hidrate za boljše zdravje?
Kdaj in kako uživati ogljikove hidrate za boljše zdravje?
cekin
Portal
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Zvečer z družino na ladji, zjutraj je izginila: kaj se je zgodilo s 23-letnico
Zakaj nas besede lastnih staršev vedno znova vržejo iz tira?
Zakaj nas besede lastnih staršev vedno znova vržejo iz tira?
Se ga še spomnite? Pevec hita You're Beautiful je danes lastnik puba
Se ga še spomnite? Pevec hita You're Beautiful je danes lastnik puba
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
dominvrt
Portal
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
okusno
Portal
Od gob do mesa: Znaki, po katerih prepoznamo kakovostna živila
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
voyo
Portal
Zemljo krast
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022