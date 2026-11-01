V Kranju pretep treh moških, uporabili oster predmet

Po do zdaj znanih podatkih so bili v pretepu vsi trije moški lažje telesno poškodovani. Po nudeni zdravniški pomoči na kraju so eno osebo z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Ljubljana, drugi dve pa sta sami odšli na pregled v jeseniško bolnišnico.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dejanja ter vodijo postopek tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir.