V Kranju prijeli tatu, ki je z ostrim predmetom grozil varnostniku

Kranjski policisti so bili nekaj pred 12. uro obveščeni o tatvini, ki jo je na območju Kranja izvršil 33-letni moški. Pri dejanju ga je opazil varnostnik, ki je nato stekel za njim in ga skušal zadržati do prihoda Policije, a mu je ta grozil z ostrim predmetom in pobegnil s kraja.

Na kraj so napotili več policijskih patrulj, ki so osumljenca izsledile in prijele ter mu odvzele prostost za čas zbiranja obvestil, ukradene predmete pa so vrnili oškodovancu. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri kaznivega dejanja roparske tatvine. O vsem bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.